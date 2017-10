Incontri pubblici e slotmob contro il gioco d’azzardo

gioco d'azzardo macchinette slot

A Castiglione Olona si fanno dei Goal senza giocare al calcio. “Goal è infatti l’acronimo di Gruppo di Osservazione sull’Azzardo a livello Locale, un tavolo di associazioni e cittadini nato su proposta della Caritas Parrocchiale con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica del gioco d’azzardo, attraverso eventi informativi e iniziative volte a valorizzare un altro tipo di gioco inteso come gratuità e incontro gioioso per le famiglie.”

Con queste parole Stefano Lucioni, uno dei principali animatori di questo gruppo, assieme all’arciprete, don Ambrogio Cortesi, presentano il frutto del lavoro di alcuni mesi di incontri e di riflessioni sul tema caldissimo e preoccupante del gioco d’azzardo.

“L’attività, dice don Ambrogio Cortesi, è iniziata nella scorsa primavera, ed ha portato ad aprire una sala per Giocatori Anonimi: un gruppo di auto-mutuo-aiuto in funzione tutti i giovedì sera nei locali del sottochiesa con lo scopo di aiutare, appunto, chi è caduto nel gorgo di questo dramma. Ma, a seguire, è nata l’idea di presentare a tutti i castiglionesi questo lavoro per coinvolgere il maggior numero di persone attraverso la pratica dello slotmob: una riunione di liberi cittadini presso un bar dove non è in vendita nessun tipo di gioco d’azzardo.”

Il primo incontro pubblico sarà venerdi 13 ottobre, alle 20.45, presso il Castello di Monteruzzo, quando si terrà un’assemblea pubblica di informazione sul tema. A dibattere sono stato chiamati la dottoressa Daniela Capitanucci, fondatrice e past president dell’associazione AND: Azzardo e Nuove Dipendenze, e Christophe Sanchez, estensore del regolamento comunale contro l’azzardo nella città di Bergamo e capo di gabinetto del sindaco della città orobica, Giorgio Gori. Moderatore del dialogo sarà Marco Giovannelli, direttore di Varesenews.

Il primo appuntamento, per lo slotmob è fissato per sabato 14 ottobre, alle 10.00, presso il bar Pagnoncelli pane dolci caffè via Cesare Battisti. Gli altri ritrovi di slotmob saranno presso Cafè Pstori 5.12, pasticceria Cornetteria Tombion e Garden Cafè.