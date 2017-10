Incontro con il Movimento Nazionale per la Sovranità per il referendum sull’autonomia

Foto varie

Il coordinamento cittadino di Sumirago del Movimento Nazionale per la Sovranità organizza un incontro per parlare del referendum del 22 ottobre e delle ragioni per le quali il movimento si è schierato per il sì. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre dalle 08 alle 12 in Via XXV Aprile ( parcheggio dietro alla farmacia).

REFERENDUM AUTONOMIA TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE