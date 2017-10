Indstars 3 è pronta a quotarsi

borsa di milano palazzo mezzanotte

Industrial Stars of Italy 3 ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento d’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant, che prenderanno il via il prossimo 19 ottobre.

La terza Spac * (special purpose acquisition company) promossa da Giovanni Cavallini, ex presidente ed amministratore delegato di Interpump, e Attilio Arietti, fondatore e presidente di Oaklins Arietti, coadiuvati da Davide Milano ed Enrico Arietti, ha raccolto 150 milioni di euro nell’ambito dell’offerta finalizzata all’IPO. Le precedenti due “stars of Italy” avevano portato all’acquisizione della varesina LU.VE e della veneta SIT. Auditor è Kpmg con Paola Maiorana, partner capital markets, conosciuta sul territorio per operazioni come OpenjobMetis e Fila.

Inizialmente l’offerta prevedeva una raccolta di 100 milioni, ampliata poi a 150 milioni data la forte domanda da parte degli investitori, che ha comunque causato un’assegnazione al riparto. Indstars 3 è dunque pronta a quotarsi e ad avviare la ricerca di società target con cui realizzare l’operazione di aggregazione (c.d. business combination) utilizzando le risorse raccolte in sede di offerta.

É intenzione della società sottoporre all’assemblea degli azionisti uno o più progetti di aggregazione con società industriali al fine di utilizzare i fondi raccolti da Indstars 3 per finanziare i relativi piani di sviluppo.

*Le Spac sono veicoli di investimento contenenti esclusivamente cassa e costituiti con lo specifico scopo di raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni di fusione e/o acquisizione di aziende (c.d. business combination). Le SPAC hanno un periodo di vita limitato in media a 18-24 mesi dall’IPO. (Fonte Borsa Italiana)