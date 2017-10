“Ingresso libero”, una domenica di happening dei 5 Stelle

Foto varie

Ci sarà la postazione dove suonerà la musica, la stessa nella quale si avvicenderanno i diversi relatori al microfono, dall’associazione contro l’amianto ai consiglieri regionali, dall’associazione no slot al comitato frontalieri: 10 minuti a testa dove si tratteranno gli argomenti caldi del momento con la possibilità data a chiunque, poi, di approfondire ulteriomente ai gazebo.

Domenica 29 ottobre nella centralissima piazza Garibaldi a Luino avrà luogo un vero e proprio happening con musica e contenuti organizzato dal meetup luinese del Movimento Cinque Stelle.

Dalle 10 alle 18.30 la piazza di fronte a Palazzo Verbania si trasformerà in una sorta di colorata e musicale agorà, a cui tutti sono invitati.

«Non è campagna elettorale – spiega l’attivista luinese pentastellato Gianfranco Cipriano – Lo scopo è di farci conoscere in un momento particolare, in cui proviamo l’impressione che il movimento stia subendo quello che si vuol far credere di noi».

Cioè? «Cioè che siamo dei folli. Invece quest’evento si chiama “Ingresso libero” perché vogliamo farci conoscere dai cittadini, e parlare di quanto ci riguarda da vicino. E stiamo lavorando affinché ci sia ci sia la partecipazione di tutti».

La manifestazione si chiama appunto Ingresso libero, ma sul volantino si legge anche anche “Versanti condivisi”.

«Proprio così, vogliamo condividere i diversi temi sul territorio: dall’Alptransit alla sanità, dal turismo all’ospedale, dal lavoro che manca al gioco patologico: tutte nostre battaglie combattute non solo a parole ma condotte coi fatti, e per le quali vogliamo confrontarci anche con chi non la pensa come noi», continuano dai Cinquestelle, che aggiungono: «Non è la nostra festa ma un evento che vuole dar spazio al pensiero del territorio e alle idee sui temi del momento».

In pratica Piazza Garibaldi, dove c’è l’edicola, si trasformerà per accogliere diversi punti in cui si terranno i dibattiti; le diverse tematiche saranno trattate ai lati della piazza con vari gazebo, ci sarà una zona dedicata a un gruppo che suona musica di intrattenimento, gli Effetto Vip Cover Band.

E poi ci sarà la rapper Wazzi col gruppo musicale Le Gal che suona pezzi molto sentiti (uno dei quali si chiama “muoviti”, nel video sopra) che risuoneranno anche nella piazza luinese.