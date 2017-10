Iniziati i lavori di messa in sicurezza al bar Lido la Noce

Foto varie

Il cantiere è finalmente attivo e sono iniziati i lavori sgombero e messa in sicurezza del bar Lido la Noce. Il cantiere lavora sotto l’autorizzazione dei carabinieri, come disposto dal magistrato e la supervisione dei periti delle assicurazioni.

Il sindaco Alessandro Molgora spiega: «Per poter eseguire questi lavori abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio, in attesa dei risarcimenti assicurativi, riconosciuti al momento per la sola messa in sicurezza. Dopo le valutazioni peritali, potremo sapere a quanto ammonta il risarcimento danni».

Il chiosco La Noce sul lungolago di Angera è andato a fuoco a giungo del 2017. L’intera struttura è stata distrutta dalle fiamme che sono divampate attorno alle 2,30 del mattino. Il locale aveva chiuso da circa un’ora.