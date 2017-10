Inquinamento e smog, l’aria migliorerà da domenica

Foto varie

Saranno pioggia e vento a salvarci, ma non prima di domenica. Una perturbazione dovrebbe infatti presentarsi sul nord Italia, spazzando via la coltre di smog e inquinamento che ristagna sulla Pianura Padana da giorni.

E’ il servizio meteorologico regionale di Arpa a prevederlo, diffondendo una nota in cui si spiega che:

Domenica il passaggio di una perturbazione nordatlantica porterà piogge sparse e temporali sulla zona centrorientale della regione e, dal pomeriggio, rinforzo dei venti anche a carattere di foehn sui settori occidentali e in quota. Le condizioni quindi saranno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, fino a diventare molto favorevoli lunedì, giornata con cielo sereno o poco nuvoloso e venti da moderati a localmente forti.

Ma fino a quel momento la situazione continuerà a rimanere molto critica. Ad oggi -venerdì- sono ben nove i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo registrati dalle centraline di Arpa Lombardia nelle province di Milano, Monza, Mantova, Bergamo, Brescia, dieci invece in quelle di Lodi e Cremona, sei a Pavia. La media provinciale a Milano si attesta su 98 μg/m³.

In provincia di Varese la situazione è meno diversa, nel senso che i valori rimangono alti ma continuano ad oscillare non permettendo così alle limitazioni del protocollo aria di entrare in vigore. Il 19 ottobre, ad esempio, a Busto Arsizio il pm10 ha raggiunto quota 92 μg/m³, a Ferno 100 e Varese 87.