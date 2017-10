Il vento spazza via l’inquinamento. Ma da mercoledì il Pm10 torna a crescere

Foto varie

Milano 10 μg/m³, Monza 16 μg/m³, Varese 6,8 μg/m³, Bergamo 11 μg/m³, Como 4,3 μg/m³, Pavia e Cremona 14 μg/m³, Lodi 10 μg/m³ e Mantova 10 μg/m³ Lecco 5,5 μg/m³. Come ampiamente atteso dalle previsioni di Arpa Lombardia i valori di Pm10 nelle province lombarde, nella giornata di lunedì, sono stati tutti ben al di sotto del limite dei 50 (μg/m³).

Un significativo abbassamento dei valori dovuto all’arrivo del forte vento iniziato a “soffiare” già nel tardo pomeriggio di domenica e rimasto invariato per tutta la giornata di ieri. Vento che ha di fatto favorito il ricambio della massa d’aria presente sulla Lombardia, abbassando drasticamente i valori delle polveri sottili. Le concentrazioni di PM10 sono infatti scese in maniera netta, fino a valori generalmente inferiori a 25 microgrammi al metrocubo in tutta la Regione.

A Gallarate il Pm10 è sceso a quota 6 μg/m³, dopo aver toccato gli 83 sabato scorso. A Busto Arsizio si è scesi a 7 μg/m³, dopo che nei giorni scorsi si era superato addirittura il doppio della soglia d’allarme, 109. Ancora più bassi i valori a Ferno, in zona Malpensa (si era arrivati sabato a 99μg/m³)

La residua ventilazione, prevalentemente dai quadranti settentrionali ed in attenuazione, fa prevedere per la giornata di oggi, martedì 24 ottobre, condizioni neutre per la dispersione degli inquinanti, che gradualmente ricominceranno a crescere con condizioni via via più favorevoli all’accumulo a partire da mercoledì. Fino a giovedì la situazione meteorologica si manterrà prevalentemente stabile, con ventilazione debole e persistenza di inversione termica nelle ore notturne per l’influenza di una struttura anticiclonica sull’Italia, in successivo indebolimento.

Regione Lombardia ha fatto scattare le misure aggiuntive per limitare le polveri, con divieti e limitazioni sia sui trasporti che sui riscaldamenti e altri comportamenti individuali (vedi qui). Molti Comuni non hanno ancora comunicato quali saranno le modalità esatte di applicazione dei nuovi divieti