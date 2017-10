Interreg funghi, presto un tavolo di lavoro con Novaggio

Dumenza, l\'Eldorado dei porcini

L’incontro sul progetto Interreg per l’economia montana e lo sviluppo del territorio legato ai funghi e allo sviluppo forestale, come annunciato da Varesenews, è avvenuto nella giornata di sabato scorso, 14 ottobre, all’alpe Giani, a Dumenza, lungo il sentiero che porta in località Alpe Bovis. .

Si è trattato di una tavola rotonda a cui hanno partecipato l’agronomo Valerio Montonati anchein rappresentanza della Fondazione Beltrami, il Presidente del Patriziato di Novaggio, prof. Claudio Delmenico, il dott. Simone Di Piazza dell’Università di Genova oltre ad alcuni operatori locali.

Sono stati trattati i temi previsti riguardo la proposta di progetto Interreg presentata in Regione Lombardia lo scorso anno sul tema della gestione forestale in funzione della massimizzazione della produzione di funghi eduli e di una razionale gestione dei flussi turistici collegati con beneficio economico per l’intero comparto montano, incluso il recupero delle antiche selve castanili già censite.

Verrà, inoltre, approntato, a breve, un tavolo di lavoro col patriziato di Novaggio per meglio fondere progetti e programmi del Patriziato con le linee operative espresse nella proposta Interreg.