Investita mentre attraversa, grave donna di 80 anni

È grave una donna di 80 anni investita questa mattina, domenica 8 ottobre, poco prima delle 11 mentre attraversava Viale Alfieri a Busto Arsizio.

L’investitore, un giovane a bordo di una vettura, stava svoltando da via Milazzo e non è riuscito a evitare l’impatto.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Legnano in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma non destano preoccupazione per la vita.