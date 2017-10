Investita quattordicenne

Foto varie

Una ragazzina di 14 anni è stata investita questa mattina, 2 ottobre attorno alle 7 a Marchirolo.

Il fatto è avvenuto lungo la via provinciale.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Luino, ambulanza Sos di Cunardo e automedica.

I sanitari hanno immobilizzato la giovane, che è stata trasportata all’ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita, ma è stata trasportata all’ospedale di Varese.

Da una prima ricostruzione risulta che la studentessa stesse attraversando la strada sulle strisce quando è sopraggiunta un’auto guidata da un uomo che non ha visto il pedone.

Il veicolo ha urtato la giovane, che ha riportato un trauma alla gamba.

L’automobilista si è fermato e i militari hanno verbalizzato la mancata precedenza in prossimità dell’attraversamento pedonale.