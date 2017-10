Isole da sogno dove sfuggire alla stagione invernale

.

Dalle Seychelles alle Fiji, da Capo Verde alle Canarie: ecco le vacanze per chi alla neve e alla cioccolata calda preferisce il relax in spiaggia!

Il nostro mare d’inverno può essere poetico, ma per un mare da sogno ci si trova a contemplare mete decisamente più esotiche dell’Italia, tutte in formato “isola”.

Per un inverno in riva al mare e per una tintarella assicurata, in inverno ci si sposta nelle regioni tropicali o equatoriali, o si cambia direttamente emisfero, per rincorrere l’estate dall’altra parte del globo. Oltre alle mete classiche e lontane, come Seychelles e Fiji, ci sono alcune opzioni più vicine, ad esempio Capo Verde, o addirittura europee, come l’arcipelago delle Canarie. Infine si può optare per paradisi terrestri ancora poco esplorati. Detto questo, vediamo insieme la top 5 delle più belle isole da visitare durante la stagione fredda.

ARCIPELAGO DELLE SEYCHELLES

Le Seychelles sono uno degli arcipelaghi più celebri e ambiti come meta per le vacanze di mare invernali. Il clima di queste isole, infatti, è caldo e tropicale tutto l’anno con una temperatura costante di 28°C circa. Questo paradiso terrestre si trova nell’Oceano Indiano ed è composto da ben 115 isolette sparse nel blu, come l’atollo corallino di Aldabra e Fregate, l’isola della privacy per eccellenza. Oltre agli sterminati tappeti di soffice sabbia bianca, le Seychelles sono un vero e proprio paradiso sottomarino popolato da una ricca fauna acquatica, molto apprezzato da chi ama le immersioni.

ISOLE FIJI

Situate nel cuore dell’Oceano Pacifico, le Fiji sono ben 333 isole tropicali conosciute per resort esclusivi, le barriere coralline, le specialità culinarie e la possibilità di partecipare ad escursioni avventurose. Le spiagge bianche di queste isole e il mare cristallino sono lo scenario ideale per una vacanza davvero rilassante. Ma, oltre alla bellezza delle coste, è possibile godere di un entroterra selvaggio e incantevole, dove la natura regna sovrana. Da Viti Levu alle Isole Yasawa, c’è solo che l’imbarazzo della scelta!

ISOLE LACCADIVE

Le Isole Laccadive (nel dialetto locale Lakshadweep, che significa ‘centomila isole’) sono conosciute per essere il luogo più esotico e incontaminato del mondo. Un grande arcipelago al largo del Mare Arabico, talmente sperduto e poco conosciuto che quasi si fatica a individuarlo sulla mappa. Delle dieci isole abitate, soltanto cinque sono aperte al turismo, ma due sole ai non indiani: Bangaram e Agatti. Le acque delle Laccadive sono un paradiso per i diver e per chi pratica snorkeling: la vita sottomarina pullula di pesci e coralli coloratissimi. Le spiagge, ricche di conchiglie e costeggiate da palme, garantiscono frescura anche nei mesi più caldi.

PICCOLE ANTILLE

Le Piccole Antille fanno parte dell’Arcipelago delle Antille, ubicato nel Mar dei Caraibi. Geograficamente, le Piccole Antille sono suddivise in 2 gruppi principali: le Isole Sopravento, che da Porto Rico si estendono fino a Martinica e le Isole Sottovento, collocate in posizione più meridionale. Sotto il profilo climatico, le Piccole Antille si caratterizzano per un clima caldo umido durante tutto l’anno, con temperature che variano tra i 26 ed i 28 gradi. Spiagge bianchissime, vallate di palme, mare cristallino e orizzonti infiniti: ogni singola isola delle Piccola Antille merita di essere vissuta!

ARCIPELAGO DELLE BAHAMAS

Le Bahamas, sono un arcipelago caratterizzato da 700 isole e migliaia di scogli corallini deserti a pochi chilometri da Miami e Cuba, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico: un sogno per molti, ma una meta raggiungibile da pochi! Centinaia di spiagge di sabbia rosa come il corallo, un mare caldo e cristallino, fondali unici al mondo e grotte sottomarine sono solo alcune delle meravigliose caratteristiche che corollano queste isole! Da New Providence ad Andros, dalle Isole Exuma a Big Major Cay, il soggiorno alle Bahamas sarà davvero indimenticabile!

E non solo, Isole Hawaii, Isole delle Società, Family Island, sono davvero tante le mete paradisiache dove rifugiarsi durante la stagione invernale!