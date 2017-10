Una proposta per il futuro: ITS InCom presenta 4 corsi post diploma

Torna Digital Camp

Una proposta concreta per il futuro. Fondazione ITS InCom sarà a Varese il prossimo 4 ottobre per presentare la sua offerta formativa. Nella sede di Confartigianato Imprese Varese, viale Milano 5 a Varese, con inizio alle ore 17:00, verranno presentato i 3 corsi ITS e il corso IFTS di alta formazione post diploma.

La Fondazione nasce da un patto tra otto enti di formazione, due università e molte aziende tutti del territorio varesino.

La bontà e serietà dell’alleanza è suffragata dal giudizio di Regione Lombardia che ha approvato tutti e 4 i progetti di alta specializzazione proposti e pensati per preparare i giovani al mondo del lavoro.

«La nuova offerta – sottolinea Rosaria Ramponi direttrice di InCom – ha un taglio differente rispetto alla precedente legata all’informatica più tecnica, perché apre anche all’altro versante delle tecnologie digitali legate alla comunicazione. È importante sottolineare il coinvolgimento delle imprese che hanno fortemente voluto questi percorsi formativi dall’inizio e che sono aumentate di numero in corso d’opera, dimostrando un sempre maggior interesse».

L’attenzione del mondo del lavoro permette di raggiungere risultati soddisfacenti nel campo dell’occupabilità dei ragazzi: chi esce da questi percorsi trova uno sbocco nel 98% dei casi. Il segreto è proprio l’approccio estremamente laboratoriale della didattica, costruita insieme alle aziende partner, nell’ottica di sviluppare competenze e abilità direttamente sul campo.

Anche Varesenews fa parte della squadra di formatori. Dopo la positiva esperienza di Digital Camp, abbiamo deciso di entrare nel mondo della formazione post diploma grazie all’ingresso nella Fondazione ITS InCom, nata con decreto ministeriale lo scorso anno, per promuovere percorsi di preparazione professionalizzanti richiesti dal mondo del lavoro, una terza via per i neo diplomati incerti se entrare subito nel mondo del lavoro o proseguire con gli studi accademici.

Le informazioni relative a questo appuntamento e ai percorsi formativi sono reperibili al sito internet www.itsincom.it