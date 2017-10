Tornare a casa con i ricordi di un viaggio

.

Cosa c’è di più bello che tornare alla propria amata casa con i ricordi di un viaggio meraviglioso? Dal 27 al 29 ottobre, iViaggiatori – Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, giunto alla sua 15a edizione, porterà al Centro Esposizioni di Lugano, le più belle località dei cinque continenti e le mete irrinunciabili per le vacanze 2018.

Alcune anticipazioni? Il Giappone con le sue tradizioni millenarie e affascinanti contraddizioni, la meravigliosa Africa, con destinazioni come la Namibia, il Madagascar, l’Uganda, il Marocco, il Ghana e l’Etiopia, il nuovo e sorprendente Iran, l’Uzbekistan, con il suo affascinante passato, la verde Slovenia e le intramontabili Croazia e Grecia, l’emozionante Islanda e il Portogallo, con la sua esuberante malinconia. E ancora i viaggi on the road attraverso gli Stati Uniti, le infinite spiagge della Giamaica, della Repubblica Dominicana, delle Seychelles e delle Canarie. Senza dimenticare naturalmente tutte le bellezze della Svizzera e della vicina Italia.

Tante le novità in programma. Prime tra tutte le grandi Aree “Gay Friendly Holidays” e “Wedding in Italy”. Creata in collaborazione con Twizz, tra i più completi tour operator specializzati in viaggi e matrimoni LGBT nel mondo, l’Area Gay Friendly Holidays ospiterà mete selezionate, locali e alloggi gay friendly. Le eccellenze del settore per realizzare un perfetto matrimonio in Italia saranno invece protagoniste dell’Area Wedding, curata da Mauro Adami, uno tra i maggiori esperti.

Ma non solo. A IViaggiatori, i visitatori compiranno un’eccezionale cammino attraverso i sapori, i profumi e i colori delle terre del mondo grazie alla grande Area Food&Wine. Qui tra degustazioni guidate di vini e prodotti tipici, itinerari a tema, show cooking e le prelibatezze dei ristoranti, i viaggiatori gourmand assaporeranno il viaggio ancor prima di partire.

Da non perdere anche il fitto calendario di eventi (dalle danze tipiche dal mondo alle esibizioni di gruppi folcloristici…): un viaggio affascinante tra movenze, colori e abiti tradizionali.

Con una superficie espositiva di 10 mila metri quadrati, più di 200 stand, oltre 30 Paesi rappresentati, il Salone delle Vacanze accontenta dunque i desideri di tutti i visitatori, creandone di nuovi, trasformando per tre giorni la splendida città di Lugano nel centro del mondo.

