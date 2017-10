Javorcic: «Non guardo la classifica, ma la Pro Patria deve stare lì»

Foto della Pro Patria

Al termine della vittoria sul Caravaggio, la Pro Patria si ritrova al primo posto in classifica. Davanti ai microfoni mister Ivan Javorcic prova a stemperare la tensione della gara: «Siamo una squadra di forti emozioni, con noi non ci si annoia noi. Vincere oggi una partita del genere è molto importante. Queste tre partite erano molto complicate, uscirne con sette punti è qualcosa di grande. L’arbitro fa parte del gioco, così come l’errore di un compagno; dobbiamo essere bravi ad andare oltre a queste decisioni».

«Santana è determinante – ammette Javorcic –, ma è accompagnato da un gruppo di ragazzi che dà tutto in campo. Gucci per noi è un giocatore importante, al momento della sostituzione era arrabbiato con se stesso. Ma per noi sarà un elemento che ci aiuterà molto. In questa settimana abbiamo speso tantissime energie. Non riuscire a sbloccarla prima ha reso tutto più complicato, ma siamo stati lucidi, riuscendo poi a sfruttare le occasioni create nella ripresa. Partite come queste il più delle volte rischi di non vincerle. In questo momento non sapevo neanche di essere al primo posto. Non guardo la classifica, non lo dico tanto per dire. Noi dobbiamo stare lì andando avanti sulla nostra squadra. È ancora troppo presto, la classifica conterà a marzo».

Ivo Molnar, partita dopo partita, sta diventando un elemento insostituibile per la Pro Patria: «Oggi è stata difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ci è mancato solo il gol. Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare il gol e in dieci uomini abbiamo dimostrato di volere fortemente questa vittoria. Non potevamo permetterci altri errori come accaduto settimana scorsa. Abbiamo tutto per stare in alto in classifica e continuare a rimanere in vetta. E’ ancora presto per guardare la classifica. Dobbiamo fare punti ogni partita, poi la guarderemo».