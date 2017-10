Javorcic: “Per la prima volta non abbiamo saputo gestire la partita”

Varie tigrotti

Alla fine ha ragione il saggio Ferreira Pinto, elemento di esperienza (in serie A con l’Atalanta e in B col Varese) dei bergamaschi del Pontisola che nelle interviste di fine partita ha detto che le partite finiscono quando l’arbitro fischia tre volte.

Proprio all’ultimo istante, infatti, i bergamaschi hanno agguantato l’insperato pareggio facendo arrabbiare e non poco Pettarin che non ha cercato alibi: «Non è sfortuna, ce la siamo cercata. Se vogliamo arrivare dove vogliamo non possiamo permetterci questi errori. Dobbiamo imparare a gestire questi momenti. Abbiamo fatto tutto e il contrario di tutto».

Meno drastico il mister della Pro Patria Javorcic che ha apprezzato la buona partita fino al sessantesimo dei suoi uomini: «Li abbiamo uccisi per un’ora e poi è successo qualcosa. Non siamo stati capaci di gestire una situazione. Dobbiamo fare un mea culpa e guardare avanti». L’allenatore sa bene che qualcosa dovrà cambiare in questa squadra se si vuole rimanere ai piani alti: «Non dobbiamo buttare via quanto di buono fatto mentre dobbiamo ammettere che la prima volta non siamo stati capaci di gestire la partita che avevamo in pugno, perdendoci in un bicchier d’acqua». Il mister ha ricordato un solo dato: «Abbiamo preso in 20 minuti più gol di quanti ne abbiamo subiti nelle sette partite precedenti e, per giunta, con un uomo in più».