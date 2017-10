La Bpm torna in vasca nel weekend per la Len Euro Cup

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

Tornerà in vasca nel weekend la Pallanuoto Banco BPM Sport Management impegnata nel secondo turno di Len Euro Cup. Il teatro di gara sarà la cittadina francese di Aix En Provence dove, dal 13 al 15 ottobre 2017, le quattro squadre del girone C si contenderanno i due posti a disposizione per qualificarsi al terzo turno del torneo continentale. Oltre ai mastini bustocchi (in Francia senza gli infortunati Lazovic, Blary e Fondelli) e ai padroni di casa del Pays D’Aix Natation (la squadra francese che si era qualificata come quarta nel round 1 disputato a Busto Arsizio un paio di settimane fa) al via ci saranno anche i russi dello Shturm 2002 Ruza e gli ungheresi del Miskolci Vlc.

Proprio contro la forte compagine ungherese (prima classificata nell’altro raggruppamento del round 1) farà il suo esordio nel round 2 la Pallanuoto Banco BPM Sport Management, con il sette di mister Baldineti che sfiderà il Miskolci Vlc venerdì 13 ottobre alle ore 18.00.

Il secondo impegno sarà invece il match in programma sabato 14 ottobre alle ore 17.00 quando capitan Valentino Gallo e compagni saranno in vasca per la gara contro i russi dello Shturm 2002 Ruza. L’ultima sfida sarà invece quella di domenica 15 ottobre, quando la Pallanuoto Banco BPM Sport Management chiuderà il suo programma di gara affrontando alle ore 11.00 i padroni di casa del Pays D’Aix Natation (battuti 13-4 nello scontro diretto disputato a Busto Arsizio nel round 1 di Len Euro Cup).

Nel girone D (con sede a Budapest), che si disputerà in contemporanea al gruppo C, al via ci saranno: FTC Budapest, Jadran Split, Primorac Kotor e CN Mataro. Le prime due classificate dei due gironi di secondo turno di Len Euro Cup si qualificheranno al terzo turno.

Questo il programma completo del round 2 – girone C:

VENERDI’ 13 OTTOBRE

18.00: Miskolci Vlc-Pallanuoto Banco BPM Sport Management

20.00: Pays D’Aix Natation-Shturm 2002 Ruza

SABATO 14 OTTOBRE

17.00: Pallanuoto Banco BPM Sport Management-Shturm 2002 Ruza

19.00: Pays D’Aix Natation-Miskolci Vlc

DOMENICA 15 OTTOBRE

09.00: Shturm 2002 Ruza-Miskolci Vlc

11.00: Pays D’Aix Natation-Pallanuoto Banco BPM Sport Management