La buona architettura secondo Eri Goshen

Nuovo appuntamento di Thinking Varese a Villa Panza. Giovedì 12 ottobre alle ore 21 l’architetto israeliano Eri Goshen sarà ospite dell’Ordine degli Architetti e terrà una seminario

«Un’azione creativa in grado di trovare soluzione fisiche e chiare a tutti a un gran numero di problemi». E’ questa, in sintesi, l’essenza dell’architettura per Eri Goshen, architetto e professore presso la Shenkar School of Design and Engineering di Tel Aviv, progettista della nuova sede della Borsa Valori di Tel Aviv.

Durante la conferenza, Goshen farà un’introduzione sull’architettura israeliana, una panoramica sull’architettura minimalista e parlerà del concetto di architettura attraverso un’analisi dell’idea progettuale della nuova Borsa dei Valori di Tel Aviv. «L’architettura è, fondamentalmente, un’azione creativa alla ricerca di una soluzione fisica a un gran numero di problemi – spiega Goshen – Detto ciò, un architetto può dunque progettare il solito edificio in diversi modi. Progettare, infatti, significa trovare soluzioni – non solo compromessi – rispondendo parzialmente ad alcune domande. Un progetto che riesce a raggiungere tutti gli obiettivi, raccogliendo tutti gli input, è molto raro e difficile. Credo che la “buona” architettura sia non solo quella che fornisce una soluzione completa ed unitaria, bensì quella che è semplice e chiara a tutti. Non è necessario, a mio parere, progettare strutture complicate ed eccessivamente elaborate al fine di realizzare una buona architettura. Spesso semplici gesti sono abbastanza».