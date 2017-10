La burocrazia blocca la tangenzialina già pronta

Saronno - Tangenzialina tra Rovello Porro e Ceriano Laghetto

La scadenza è passata ma la tangenzialina, opera connessa alla Pedemontana che collega Ceriano Laghetto a Rovello Porro, è ancora chiusa.

La vicenda è nota e sta diventando un tormentone a cavallo di tre province Como, Varese e Monza.

La strada è infatti conclusa dallo scorso 24 luglio, quando era prevista la prima inaugurazione. C’era l’asfalto, i guard raid, la segnaletica orizzontale e verticale ma mancavano i tre nullaosta provinciali che sono arrivati solo a metà settembre.

Una decina di giorni fa una nuova riunione al centro operativo di Pedemontana aveva indicato come data di inaugurazione il 4 ottobre ma ieri la strada era ancora chiusa dai newjersey di plastica a Ceriano Laghetto e di cemento a Rovello Porro.

L’apertura della strada è di vitale importanza per la città di Saronno e in particolare per il quartiere Cassina Ferrara che spera di poter dire addio al traffico di attraversamento che intasa le strette vie della frazione.