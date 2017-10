Parlamento italiano

La Camera ha approvato il “Rosatellum 2.0″ con 375 sì e 215 no. La legge elettorale va ora in Senato. Dopo tre voti di fiducia, il testo è stato approvato con voto segreto ma rispetto ai voti di cui avrebbe potuto disporre la maggioranza -secondo i calcoli della vigilia- i franchi tiratori sarebbero stati circa 66.

L’esame della legge a Palazzo Madama potrebbe iniziare già la prossima settimana, con l’obiettivo di portarlo in aula il 24 ottobre. Secondo fonti parlamentari è probabile un nuovo voto di fiducia.

La legge elettorale prevede che poco più di un terzo dei deputati (231) vengano eletti in collegi uninominali maggioritari, in cui i partiti si coalizzano, e gli altri in modo proporzionale in listini bloccati di due-quattro nomi. In questa videoscheda de LaStampa tutti i dettagli sul funzionamento della nuova legge elettorale