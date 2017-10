La cappa di smog sulla Pianura Padana si vede dallo spazio

paolo nespoli

Nebbia o smog? E’ questa la domanda che Paolo Nespoli -l’astronauta italiano che è sulla stazione spaziale internazionale- si è posto passando sopra la pianura padana in queste ore.

L’astronauta se l’è chiesto pubblicando questa fotografia, dove si vede un alone di grigio ad avvolgere tutto il nord Italia. Ma la risposta al quesito è -purtroppo- che si tratta principalmente di inquinamento. La nebbia vera e propria è infatti quella che si vede sul nord est, di un bianco più candido. Il grigio è, invece, lo smog che affligge tutta l’area in queste giornate di piogge inesistenti e scarsi venti.

Una situazione delicata nella quale sono già scattate alcune limitazioni per le auto più inquinanti in molte province lombarde (non Varese, ndr) mentre si moltiplicano gli appelli ad evitare di accendere le caldaie per i riscaldamenti, sfruttando ancora questi giorni di caldo fuori stagione.