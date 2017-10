La Caronnese vuole stare in alto, la Varesina deve ripartire

(Foto Facebook – Varesina Calcio)

Caronnese e Varesina stanno passando due momenti opposti, sia per risultati, sia per serenità. Se a Caronno Pertusella la squadra di Aldo Monza guarda tutti dall’alto in basso, a Venegono Superiore l’esonero di Marco Spilli deve ancora essere assorbito dall’ambiente, ma ora urge un serio cambio di passo. Domenica 8 ottobre (ore 15.00) le due formazioni avranno opportunità da non farsi scappare.

ARCONATESE – CARONNESE

Trasferta vicina per la Caronnese, che testerà lo stato di salute della neopromossa Arconatese. Corno e compagni però non possono fare regali se vogliono proseguire la propria corsa in testa al Girone A. I gialloblu milanesi arrivano invece da una pesante sconfitta casalinga contro la Pro Sesto (4-0) e vogliono reagire subito per non farsi risucchiare dalle zone basse della classifica.

VARESINA – CASTELLAZZO

Dopo l’esonero di Marco Spilli e la “promozione” di Alessandro Marzio, la Varesina ha perso a Pavia confermando il non positivo stato di forma. Ora però è tempo per le fenici di rialzarsi in volo. Domenica a Venegono Superiore arriverà il Castellazzo Bormida e i rossoblu dovranno sfruttare l’occasione per ritornare alla vittoria e spazzare via le nuvole che si stanno addensando sopra la loro testa.