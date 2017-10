La Casa di Marta: aperto l’Emporio della Solidarietà

A Saronno il primo Emporio della Solidarietà

Dall’onorevole Maria Chiara Gadda alla Giunta saronnese ma soprattutto tanti tantissimi saronnesi e residenti nel quartiere: nessuno ha voluto mancare a Casa di Marta, la struttura dedicata alla solidarietà in via Petrarca angolo via Piave dove ha aperto i battenti l’Emporio della Solidarietà, un supermercato pensato per la distribuzione gratuita di alimenti e prodotti di prima necessità per le persone e le famiglie che si trovano temporaneamente in difficoltà.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Caritas Ambrosiana con Cooperativa Intrecci e Fondazione Casa di Marta Onlus, mentre i Centri d’Ascolto Caritas del Decanato di Saronno saranno impegnati con le famiglie bisognose per l’assegnazione dei tesserini a punti; il funzionamento dell’Emporio sarà concretamente reso possibile grazie alla disponibilità offerta dai volontari.

All’interno dell’Emporio i prodotti, alimentari e non solo (ad esempio prodotti per l’igiene personale o la pulizia della casa…), non avranno un prezzo, ma un valore in punti: attraverso la tessera a scalare gli utenti potranno infatti acquisire gratuitamente i prodotti necessari, fino ad esaurimento dei punti loro assegnati.

L’obiettivo è di riuscire ad aiutare almeno 30 famiglie e ciò dipenderà anche dalla capacità di rifornimento dell’Emporio.

L’approvvigionamento dello stesso si verificherà secondo diversi canali, primo tra tutti la generosità delle persone che vorranno effettuare donazioni. Sarà poi attivata una rete di donazioni attraverso i supermercati, con l’importante possibilità di recuperare prodotti vicini alla scadenza; in questo senso l’Emporio costituisce anche uno strumento pedagogico di alto impatto sociale, in particolare come strumento a favore della lotta contro lo spreco.

Non a caso durante il convegno che ha aperto la giornata, uno degli interventi più apprezzati è stato quello di Maria Chiara Gadda che ha spiegato la legge sullo spreco alimentare ma anche la sua declinazione nella quotidianità dei cittadini e delle realtà come l’Emporio della Solidarietà.

Alla discussione hanno contribuito anche Marco Lucchini del Banco Alimentare, Luciano Gualzetti della Caritas e il prevosto monsignor Armando Cattaneo. A fare gli onori di casa Giulio Piuri di Casa di Marta. Presenti anche il sindaco Alessandro Fagioli, il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli e gli assessori Gianangelo Tosi, Lucia Castelli e Maria Elena Pellicciotta.

Infine con l’Emporio le famiglie bisognose non riceveranno solo un “aiuto alimentare”, ma anche un accompagnamento relazionale, sia per favorire il recupero della propria autonomia, sia come strumento educativo per “fare la spesa” in modo consapevole, scegliendo quello di cui si ha bisogno, evitando sprechi e ottimizzando le risorse.

L’Emporio della Solidarietà è sicuramente un grande valore aggiunto nel contesto più articolato della Casa di Marta, all’interno della quale si svolgono anche altri importanti servizi a supporto delle persone bisognose.

L’inaugurazione è inserita in un programma di eventi più ampio, riferito all’iniziativa “Cibo e Carità” che sarà promossa nel mese di ottobre, con la finalità di sensibilizzare le persone al tema dello spreco alimentare, associato in particolare alle situazioni di bisogno e povertà alimentare.