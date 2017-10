La casa di riposo chiude: “Si realizza il peggiore degli scenari”

«Con la chiusura della Rsa di Agra si realizza il peggiore degli scenari. A pagare gli errori di una politica arrogante della Lega Nord e di un imprenditore troppo sbrigativo alla fine sono gli anziani, le famiglie e i dipendenti».

Così Alessandro Alfieri, consigliere regionale PD, commenta amaramente alla vigilia della chiusura della Rsa Vanda Albertini.

Lo sgombero dei pazienti è iniziato tra le lacrime dei lavoratori e degli ospiti, trasportati in ambulanza verso nuove destinazioni.

Alfieri nelle ultime settimane si è attivato per provare a cercare una soluzione a una situazione di incertezza che «avrebbe origine in presunti accordi informali non seguiti da atti concreti».

La superficialità «si è vista però anche in quest’ultimo periodo, quando chi era al taglio del nastro due anni fa è sparito – commenta Alfieri -. Un comportamento grave che rende palese, ancora una volta, come in questi anni di governo regionale a guida Maroni la gestione in campo socio-sanitario abbia troppo spesso risposto più a logiche di potere locale che non alle reali esigenze del territorio».

Tutti i tentativi di raggiungere un accordo sono falliti così la fine definitiva paventata dalla proprietà si concretizzerà nei prossimi giorni.

Anche se praticamente tutti i pazienti hanno trovato una collocazione in altre strutture, grazie all’impegno della direzione della Rsa, resta la preoccupazione per il futuro. «Non posso che ringraziare il direttore Fausto Turci e i dipendenti che non hanno mai fatto mancare il loro impegno – conclude Alfieri –. Il nord della provincia perde un importante servizio e Agra si ritroverà con una struttura al momento senza futuro».