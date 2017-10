La casa di riposo si svuota, tra lacrime e lunghi abbracci

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Agra del 141Tour, nella mattinata del 18 agosto 2015

Egregio direttore di Varesenews,

qui di seguito le miei riflessioni dopo essere andata a trovare la nonna Maria presso la casa per anziani di Agra.

Dopo aver assistito al trasferimento di due ospiti in lacrime. Dopo aver salutato mia nonna sempre così sorridente come nella foto di qualche mese fa : occhi lucidi, lunghi abbracci di amici che sono diventati ormai parenti… una famiglia che non si rivedrà mai più. .. tristezza e incredulità regnano in tutti gli ambienti…

Incroci di sguardi con il personale non più allegro ma rassegnato… quotidianamente un ospite o due se ne va: un’ambulanza li attende per un viaggio verso una nuova vita da ricominciare all età di 90 anni…

Nei loro volti leggi amarezza.. questo è il loro tragico destino grazie Regione Lombardia!

È vero, tutto questo, si presume, grazie alla politica che regnava e faceva grandi promesse. Ma il guaio è stato fatto quindi, come in certi casi si condonano palazzi che poi si sbriciolano, perché non è stato nel vostro interesse aiutare una struttura in regola e confortevole indispensabile per la locazione alle valli?

Questi ospiti alla regione costeranno anche in altre strutture . Quindi perché non lasciarli li? Perché, si presume, sono stati investiti soldi a fondo perso in una struttura che chiuderà? Mia nonna è sempre sorridente, parla della residenza come il suo palazzo, la sua sala… come facciamo a spiegarle che se ne deve andare, che non rivedrà più le sue amiche. Il fidanzato ecc.?

Povera Italia. Che vergogna. Che trattamento per questi anziani.. ma lasciateli vivere sereni per i pochi anni che seguiranno..

Saluti Chiara Vedani

Nb auguri a tutti … o quasi…una vecchiaia serena e spensierata