La “Casa in piazza” torna a conquistare Varese

Foto varie

Tanta attenzione verso il servizio di consulenza offerto dagli esperti, con i mediatori immobiliari insieme ai commercialisti e i notai, e un’alta affluenza di coppie giovani, giunte alla Casa in Piazza per trovare l’abitazione dove costruire il proprio futuro.

Dopo un fine settimana intenso, in Camera di Commercio si chiude questa sera (domenica 22 ottobre, ndr) una borsa immobiliare 2017 che ha confermato quei segnali di ripresa del mercato già manifestatisi con le indagini statistiche delle ultime settimane.

La scelta di riunire in un’unica sede tutta la filiera della compravendita della casa si è dunque mostrata vincente ancora una volta. Moltissimi i visitatori giunti nelle sale della sede camerale di Piazza Monte Grappa per una manifestazione che ha confermato il suo rilievo nel contesto di un settore, come quello immobiliare, di certo importante per l’economia varesina e, più in generale, italiana.

Molto interesse ha poi suscitato il leitmotiv di questa settima edizione della manifestazione: la qualità della vita che offre il nostro territorio, un’area geografica che si trova in una posizione strategica, a poca distanza da Milano e dalla Svizzera: qui l’abitare a misura d’uomo s’abbina alla qualità delle nuove residenze, a prezzi che incontrano le esigenze di tutti i consumatori.

Risultati quindi positivi, quelli ottenuti dagli agenti immobiliari, con numero di contatti, ma anche di avvio di compravendite che è risultato decisamente significativo, in riferimento al mercato del capoluogo come pure a quello di un territorio molto più vasto, che va dal Nord della provincia fino a Busto Arsizio.

La Casa in Piazza è promossa dalla Camera di Commercio e realizzata dalla sua azienda speciale PromoVarese insieme alle associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance) con la collaborazione del Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e Varese, delle associazioni dei consumatori e dei piccoli proprietari immobiliari e con la presenza di UBI Banca e Deutsche Bank.