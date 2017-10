La Casita de Laura: quando internet realizza i sogni

Laura Socorro Leon è una ragazza canaria che ha rivoluzionato la sua vita e realizzato i propri sogni grazie a internet. Nata nella cittadina di Arucas, oggi vive a Las Palmas de Gran Canaria, capitale dell’isola dall’animo internazionale e meta di studenti e nomadi digitali da tutto il mondo.

Dopo aver studiato traduzione e interpretazione all’università di Las Palmas, Laura trascorre tre anni a Toronto, dove lavora come ambasciatrice della lingua e cultura spagnola presso l’Ambasciata di Spagna e come professoressa di spagnolo alla York University. Laura è, infatti, sia insegnante che traduttrice e interprete certificata.

Una volta tornata a Gran Canaria decide di lanciare “La Casita de Laura LPA“, progetto nato nel 2013. La “casita” è una vera e propria scuola di spagnolo, dove gli studenti possono ricevere lezioni individuali o in piccoli gruppi progettate su misura per le loro necessità. Ma non solo, Laura organizza spesso anche attività social come la tapas night o il workshop di paella, perché, oltre a essere divertente, la cultura di un paese si conosce anche nelle sue tradizioni culinarie. E tutto questo è diventato possibile (anche) grazie a un clic. La sua pagina facebook è, infatti, al centro della sua attività.

Nel suo video per DigitaLife, Laura ci racconta la sua storia e come il digitale l’abbia aiutata a far nascere “La Casita de Laura LPA“, rendendo la sua passione per la lingua e cultura spagnola il lavoro dei suoi sogni.

