La Catalogna ha dichiarato l’indipendenza

barcellona

Il Parlamento catalano ha approvato la risoluzione che dichiara l’indipendenza dalla Spagna e la costituzione della Repubblica catalana. L’opposizione unionista non ha partecipato al voto, che è avvenuto a scrutinio segreto. Sono stati 70 i favorevoli, 10 i contrari e due le schede bianche.

Qualche minuto dopo il voto di Barcellona anche il senato di Madrid ha votato, questa volta però per l’attivazione dell’articolo 155 della costituzione spagnola, quello per il commissariamento della catalogna. Un voto che serve alla cosiddetta “messa in tutela” della Catalogna con la destituzione di tutto il governo regionale. Tecnicamente da questo momento, quindi, Carles Puigdemont e tutto il suo governo non avrebbero più alcun potere.

Tra l’altro la procura generale dello stato spagnolo è anche pronta a chiedere l’incriminazione per “ribellione” del presidente catalano che comporta pene fino a 30 anni di reclusione. Le prossime ore saranno quindi molto delicate per l’intera Spagna.

Ecco la diretta di Euronews da Barcellona: