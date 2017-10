La chiesa più amata dai bustocchi compie 500 anni

Santa Maria di Piazza, la chiesa simbolo di Busto Arsizio, compie cinquecento anni. Un anniversario importante che Nomos Edizioni ha deciso di ricordare con il libro “Santa Maria di Piazza“, curato da Pietro Cesare Marani che ha guidato il gruppo di autori di assoluto prestigio composto da Maria Teresa Fiorio, Luisa Giordano e Danilo Zardin, con l’indispensabile aiuto di Franco Bertolli per la ricerca documentale. Il volume è inoltre corredato da immagini realizzate grazie a una campagna fotografica ad hoc.

UN LIBRO CHE NON PUÓ MANCARE NELLE CASE DEI BUSTOCCHI

«Un volume nuovo – spiega Marani nella presentazione – in cui la storia del monumento si intreccia con la storia della devozione e della pietà dei bustocchi, e in cui il patrimonio artistico in esso custodito e preservato viene analizzato da differenti angolazioni e da diversi specialisti di settore, tirando le somme di decenni di ricerche, di scandagli negli archivi bustesi e milanesi e di studi locali che hanno portato in luce testimonianze importanti e di prima mano sulle vicende fondative e sugli sviluppi di un cantiere che ha visto arricchirsi, e talora anche modificarsi, la propria fisionomia per oltre quattro secoli».

«L’architettura nei suoi dettagli costruttivi e stilistici, il ricco apporto scultoreo, la decorazione ad affresco della cupola e della chiesa, il Polittico dell’Assunta di Gaudenzio Ferrari, il dibattito critico sulle più recenti attribuzioni e la collocazione dell’edificio nella corona ideale dei santuari dedicati alla Vergine in Lombardia occidentale: ogni aspetto della chiesa viene raccontato, analizzato e spettacolarmente illustrato».

Un libro, dunque, che non può mancare nelle case dei cittadini bustocchi, così come nella libreria di chi è appassionato e conoscitore della storia dell’arte italiana. La presentazione è prevista per sabato 4 novembre alle ore 16.30 proprio nella splendida cornice della chiesa: il racconto degli autori sarà guidato da Michele Tavola. In questa occasione sarà possibile acquistare il volume a un prezzo speciale.

______________________________

SANTA MARIA DI PIAZZA IN BUSTO ARSIZIO

“Chiesa di moltissima divotione, et fabrica non meno bella che vaga”

A cura di Pietro C. Marani

NOMOS EDIZIONI

35,00 euro

216 p a colori, cartonato, cm. 23 x 28