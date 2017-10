La Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo visiterà Jrc Ispra

La bottega del Romeo a Ispra

“Il Centro comune di ricerca di Ispra sarà al centro di una visita della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo (Itre) nella primavera del 2018″. Ad annunciarlo è Patrizia Toia, vicepresidente della stessa Commissione, che ha proposto all’Istituzione europea di recarsi ufficialmente nel Centro di Ispra.

Si tratta di una visita importante e significativa perché ogni anno la Commissione parlamentare sceglie di visitare solo pochi siti e limitatamente a soli due Paesi membri. E, nel 2018, oltre ad Ispra la Commissione visiterà il Parco scientifico-tecnologico Comonext a Lomazzo (Co). “Ispra è molto importante nella strategia europea di ricerca ed innovazione e svolge il suo impegno in moltissimi campi di interesse della Commissione Itre in particolare.

I laboratori di Ispra rappresentano oggi un punto di riferimento per lo sviluppo di tecnologie e metodologie per l efficienza energetica nei settori dell’illuminazione e degli elettrodomestici e per la loro diffusione nel territorio e nel mercato. Dunque può contribuire in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche in questa fase di transizione verso un modello che tende alla progressiva decarbonizzazione”. Per questo l’europarlamentare ha ritenuto “fondamentale, nonostante a Bruxelles tutti ovviamente conoscano già il Jrc Ispra, che la Commissione Industria, Ricerca ed Energia vedesse il Centro e si rendesse conto di persona dell’eccellenza che rappresenta”. Lunedì scorso Patrizia Toia ha visitato Comonext a Lomazzo, l’altro centro scelto per una visita della Commissione Itre il prossimo anno, accompagnata dal presidente Enrico Lironi.