La Confesercenti incontra il sindaco sul piano sosta: “Più comunicazione e parcheggio gratuito per i saldi”

Nessuna polemica, nessuna critica, solo un’occasione per fare proposte e valutare soluzioni sul piano della sosta insieme al sindaco Davide Galimberti e agli assessori Andrea Civati e Ivana Perusin.

La Confesercenti di Varese ha incontrato l’amministrazione comunale presso la sua sede di via Milano dove ha portato alcune richieste di modifica specificando molto bene che «non intendiamo fare ulteriori polemiche sul piano parcheggi ma solo proposte costruttive», anche se qualche intervento critico sulle modalità di attuazione delle nuove regole da parte di un esercente presente c’è stato.

Le richieste di Confesercenti si sono concentrate su due modifiche piccole ma sostanziali. La prima riguarda il pagamento della sosta minima che dalle 12.31 di fatto ricade sulla sosta a gratuita. In sostanza si paga un euro anche alle 12.44, nonostante dalle 13 scatti l’ora di sosta gratuita.

La seconda richiesta di Confesercenti è strettamente legata ad uno dei momenti più importanti per lo shopping in città: i saldi. I rappresentanti dei commercianti hanno chiesto a sindaco e assessori di istituire la gratuità del parcheggio, una tantum, per chi fa compere il primo sabato dei saldi invernali e quello dei saldi estivi. La modalità suggerita potrebbe essere quella di stampare un biglietto gratuito inserendo la targa dell’autovettura.

A fronte di queste due proposte, altri suggerimenti sono arrivati all’amministrazione su due fronti diversi. Da un lato quello degli ausiliari del traffico: «chiediamo maggiore sensibilità da parte di alcuni ausiliari per evitare che un atteggiamento troppo rigida faccia scapare i nostri clienti». L’altro riguarda i pensionati: «il piano sui parcheggi prevede giustamente dei posti riservati a gestanti e disabili, ma chiediamo di valutare anche l’introduzione di aree riservate ai pensionati, magari con una tariffa ridotta».

Dal canto suo il sindaco di Varese Davide Galimberti, prima di iniziare l’incontro a porte chiuse con i rappresentanti di Confesercenti, ha voluto rivolgere un messaggio alla stampa: «da mesi – ha detto il sindaco – è in corso una campagna denigratoria nei confronti del tema dei parcheggi che fa male all’economia varesina. E questo è un errore perché il piano sosta nel centro cittadino ha una valenza limitata e ha portato solo un leggerissimo innalzamento. Nell’interesse della categoria degli esercenti bisogna trasmettere un messaggio più chiaro Altrimenti verranno penalizzati i commercianti. Noi stiamo facendo una politica di promozione della città, e a questo serviva ad esempio Nature Urbane. La città di Varese è appetibile, le politiche messe in campo attirano investitori. Attenzione con la distorsione dei messaggi a non far scappare chi vuole fare acquisti nel centro cittadino».

Si è unito al messaggio anche il presidente di Confesercenti Christian Spada: «da mesi non vi è una buona opinione della nostra città caratterizzata da comunicazioni negative sul piano sosta che allontana i visitatori e i cittadini dai centri urbani creando un danno d’immagine ed economico. Chiediamo maggiori comunicazioni tramite la stampa, il sito e gli altri canali sulla possibilità di parcheggiare a minor tariffa in diverse zone della città».