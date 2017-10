La Festa della Madonnina “compie” 120 anni

Sarà un modo per accogliere il nuovo parroco, Don Cesare e allo stesso tempo per ammirare la chiesetta della Madonnina “rinfrescata” dagli Alpini.

La Festa della Madonnina di Azzate compie 120 anni e domenica 8 ottobre si rinnoverà la tradizione. E’ un momento importante per la comunità del paese che si ritrova e ripete un’antica cerimonia.

Domenica infatti, come più di un secolo fa, si porteranno in processione, partenza dalla chiesa parrocchiale alle 14, cesti ricchi di bontà e sfizioserie preparate dai cittadini di Azzate che verranno poi messi all’incanto.

I proventi dell’asta finanzieranno le opere della parrocchia di Azzate.

La processione religiosa è il momento più intenso e caratteristico della festa: si parte dalla Chiesa parrocchiale con carriole e carretti contenenti i doni da portare al santuario, accompagnati dalla banda (in caso di pioggia la processione viene annullata).

Nell’area del Santuario è predisposto un punto di ristoro, con salamella e caldarroste, organizzato dai volontari della parrocchia.

Alle 9.30 e alle 17.30 i fedeli potranno assistere alla messa.