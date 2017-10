La festa si trasforma in beneficenza: donazione da 15mila euro per la Pro Loco di Amatrice

Foto varie

Ammontano a ben 15.480.93 euro i fondi raccolti dal gruppo “insieme per Amatrice”, grazie alle iniziative realizzate a Lavena Ponte Tresa nel fine settimana del 16 e 17 settembre. I fondi sono già stati destinati alla Pro Loco di Amatrice e saranno impiegati come contributo per l’acquisto di una cucina mobile e, in parte, anche per l’allestimento della SAE (soluzione abitativa d’emergenza), della quale sono appena state consegnate le chiavi.

La decisione è stata presa dopo avere ascoltato le necessità da parte dei rappresentanti della Pro Loco di Amatrice che, ricordiamo, dopo aver gestito la mensa degli sfollati in prima emergenza, tuttora si adoperano per aiutare i più bisognosi.

Oltre a ringraziare tutti i partecipanti, il gruppo “insieme per Amatrice”, sostenuto dall’associazione ASD Max Dance di Barbara Menchiari, desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale, tutte le Pro Loco e le associazioni sportive e culturali, i volontari e tutti quanti hanno contribuito attivamente a rendere questo evento davvero speciale.

Un ringraziamento speciale va poi ai rappresentanti della Pro Loco di Amatrice che, con la loro squisita pasta all’amatriciana, hanno deliziato i circa 4.000 partecipanti alla manifestazione.