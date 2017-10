La Lega Nord invita a partecipare al referendum

Saronno - Lega Nord

La Lega Nord di Saronno, a poche ore dal referendum sull’autonomia della Lombardia, invita i saronnesi a recarsi alle urne.

«Non è una questione del Nord Italia o della Lega Nord, come molti vogliono far credere – scrive in una nota il segretario cittadino Claudio Sala – ma una questione Lombarda; è il momento di mettere da parte le divergenze politiche ed essere uniti, come cittadini lombardi».

«Io dico che la ragione assoluta per dire Sì ad una maggiore autonomia sta nella forza di questa Regione – prosegue Sala – che rischia di non essere valorizzata e schiacciata dal contesto globale del Paese. Ci sono Regioni che da decenni hanno un’autonomia speciale, ma che non posseggono una forza come la nostra, e non significa allontanare la Lombardia dal resto dell’Italia, anzi, una Lombardia più forte sarebbe un vantaggio e traino anche per le altre regioni. E’ diversa da altre aree del Paese, è un motore economico e allora perché non darle competenze per amministrare il proprio sviluppo?».

«I tentativi fatti in passato non hanno avuto seguito e le richieste avanzate dalla Regione Lombardia allo Stato centrale sono sempre state dimenticate. In questo caso però – conclude il segretario – il Governo Italiano non potrà non tenere conto dei milioni di voti raccolti con il referendum e della volontà dei cittadini lombardi, ed è per questo che è fondamentale andare a votare Sì».

