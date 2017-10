La lettera per Lidia rimane un mistero

Nuovi misteri in aula, questa mattina, durante il processo contro Stefano Binda per l’omicidio della povera Lidia Macchi. L’avvocato bresciano che aveva informato la corte di essere stato contattato da un cliente che si attribuiva la paternità della lettera “In morte di un’amica”, non ha detto nulla di fronte ai giudici. La sua audizione è terminata quando la corte, con una ordinanza, ha stabilito le modalità con cui doveva avvenire l’audizione. E in particolare senza prescindere dalla rivelazione o meno del nome dell’uomo che si attribuisce lo scritto. L’avvocato Piergiorgio Vittorini ha affermato che non avrebbe rivelato il nome del cliente e che si sarebbe avvalso del segreto professionale. Dunque è stato congedato quasi subito.

L’avvocato prima di uscire dall’aula ha voluto salutare la madre di Lidia Macchi e c’è stato un breve colloquio in cui però ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Il legale della famiglia Macchi, Daniele Pizzi, chiede tuttavia che il cliente di Vittorini ci ripensi e venga a riferire in aula ciò che sa e così anche la madre Lidia, Paolina Bettoni: “Dopo tanti anni – ha detto – sarebbe ora che tutti dicessero quello che sanno”.

Fuori dall’aula, intervistato dai giornalisti, il legale bresciano ha affermato che il suo cliente, all’epoca, era un ragazzo dell’ambiente universitario. Non conosceva Lidia ma aveva saputo che si voleva ricordarla con scritti e poesia dedicate alla sua figura. In quel contesto scrisse una poesia ispirata ai “Quartetti” di Eliott, su tema filosofico e religioso. Dunque a suo dire la lettera non sarebbe una descrizione della scena del delitto.

In aula tuttavia queste informazioni, comunque la si veda, non avranno alcun peso.

La corte ha disposto inoltre una integrazione di perizia, a 60 giorni, su quattro vetrini di resti della vittima rinvenuti nella medicina legale di Varese, per comparare i resti con il dna della vittima e soprattutto con quello dell’imputato. Hanno giurato in aula periti molto noti: il comandante dei Ris colonnello Gianpietro Lago, la antropologa forense Cristina Cattaneo e due capitani dei carabinieri, Alberto Marino ed Elena Pilli. I risultati sono attesi a metà dicembre.