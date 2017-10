La Lombardia vince il TERA. A Candia l’edizione 2018

Foto varie

Per il sesto anno consecutivo il Comitato FIC Lombardia con 167 punti vince il Trophée Européen des Régions d’Aviron (TERA) disputato nel week end sulle acque di Macon in Francia. Seconda la Romandie 142, terzo posto per Rhone Alpes (126). Al via 7 delegazioni ed un totale di 400 atleti fisici, in rappresentanza di tre paesi diversi. Dall’Italia, oltre alla Lombardia, Toscana e Piemonte. Rhône-Alpes e Bourgogne le due squadre francesi. Dalla Svizzera Ticino e Suisse Romande. La Lombardia, con nove ori, è prima anche nel medagliere finale. Seconda, con sei vittorie, Rhone-Alpes, cinque alla Romandie. Per le italiane tre ori al Piemonte e uno alla Toscana. L’evento, articolato su due giornate, ha visto in acqua Ragazzi, Junior e Senior nelle specialità di doppio, quattro di coppia, quattro senza e otto. Ventiquattro finali sulla distanza storica dei 1500 metri.

Entusiasta il Presidente FIC Lombardia Fabrizio Quaglino: “Abbiamo cercato, voluto e costruito questa vittoria di squadra, che ripaga il lavoro di tutte le nostre società. Questo risultato è frutto di un lavoro capillare, sia organizzativo che di preparazione. Voglio ringraziare tutti per la collaborazione, e i ragazzi per aver dato sempre il massimo in questo evento internazionale che sta sempre più crescendo anche a livello agonistico. La nostra Lombardia si conferma la prima regione di questo evento europeo”. Fa eco il Coordinatore Tecnico Regionale Andrea Benecchi: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato, conquistato in un edizione che ha visto gareggiare equipaggi di alto livello. Ringrazio tutta la commissione tecnica e gli allenatori societari, questa collaborazione ci può portare sempre più lontano. Ultimo, le società, senza il loro supporto con la messa a disposizione delle imbarcazioni non saremmo riusciti a schierare in campo tutte le squadre”.

A margine della giornata è stata anche designata la sede della prossima edizione. Il TERA tornerà in Italia, un’assegnazione unanime per il campo di Candia.