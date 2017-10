La Madonna di Fatima a Tradate per una settimana

La Madonna Pellegrina di Fatima

La statua della Madonna Pellegrina di Fatima sarà a Tradate, all’8 al 15 ottobre, in occasione del 150° anniversario della consacrazione della Chiesa di Santo Stefano. La statua resterà a Tradate per otto giorni, da domenica 8 a domenica 15 ottobre.

Si sposterà nelle tre parrocchie: Abbiate (da domenica 8 alle 17.00 a martedì 10 alle 19.00), Ceppine (da martedì 10 alle 20.00 a mercoledì 11 alle 13.00), Tradate (da mercoledì 11 alle 18.00 a domenica 15 alle 16.00); sosterà brevemente presso l’Istituto Barbara Melzi (mercoledì 11 dalle 13.30 alle 15.00) per permettere anche alle religiose anziane lì presenti di vivere un momento di preghiera; un’altra sosta attesa sarà presso la chiesa dell’Ospedale Galmarini (mercoledì 11 dalle 15.00 alle 18.00): un appuntamento che valorizzerà la presenza della Vergine accanto a chi soffre e a chi con professionalità ed umanità si adopera per la cura dei malati.

Diversi e vari saranno gli appuntamenti di preghiera sia comunitaria che individuale: S. Messe, adorazioni, predicazioni, processioni, senza dimenticare un momento di approfondimento e di riflessione tenuto da un noto biblista, don Franco Manzi, sul significato delle apparizioni a Fatima (programmato per giovedì 12 ottobre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santo Stefano).

La settimana di preghiera vedrà la partecipazione di tre Vescovi: Mons. Franco Agnesi, Vicario Episcopale di Varese, domenica 8 accoglierà la statua della Madonna e celebrerà la S. Messa di apertura alle 18.00 ad Abbiate; a Mons. Luigi Stucchi sarà affidata la predicazione e la celebrazione delle sante messe pomeridiane nelle varie chiese in cui si troverà l’effige della Vergine di Fatima. Domenica 15 la S. Messa conclusiva della settimana mariana sarà celebrata alle ore 15.00 da Mons. Mario Delpini, nuovo Arcivescovo di Milano, che dona una delle sue prime uscite nelle parrocchie dopo la sua nomina.

La Madonna di Fatima, di cui ricorre quest’anno il centenario dell’apparizione ai tre pastorelli «viene ad indicarci con forza e chiarezza il Figlio Gesù Cristo, a riconfermarci nella fede in Lui e a chiederci di aprirci alla Sua Parola per esser felici e saper affrontare le sfide personali e globali che questo momento storico ci propone – spiegano dalla parrocchia di Tradate -. Lei viene come Pellegrina per entrare nella vita quotidiana della nostra città e di ciascuno di noi».

Don Gianni Cazzaniga, Responsabile della Comunità Pastorale, sottolinea: «La venuta della Madonna Pellegrina muove sempre tante persone, che raduna a sè nel nome del Figlio Gesù affinché non siano più dispersi; anche a Tradate diventa un’occasione di grazia per tutti, anche per chi normalmente non frequenta la Chiesa; confidiamo che questa visita di Maria alla nostra Comunità Pastorale ci aiuti ad essere sempre più una ‘Chiesa lieta, non affaticata e appesantita, ma leggera per annunciare il Vangelo’, come ha detto Mons. Mario Delpini, nostro nuovo Arcivescovo».