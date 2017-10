La mappa del voto in provincia di Varese

Foto varie

Al referendum lombardo sull’autonomia il “Sì”, come prevedibile, ha vinto a mani basse. In tutta la provincia di Varese il consenso al quesito referendario è stato del 95,55%, mentre il 3,7% dei votanti ha votato “No” e lo 0,76% ha segnato scheda bianca. In tutto hanno votato 288.949 cittadini pari al 39,47%.

Il dato più interessante, dunque, è quello che riguarda l’affluenza e per aiutare la consultazione lo abbiamo rappresentato con una mappa e un grafico.

Il comune con l’affluenza maggiore è stato il piccolo comune di Duno, anche se il campione è un po’ piccolo per essere significativo. Si sono recati alle urne il 57% degli aventi diritto, pari a 65 persone. Il vero record in negativo è invece quello di Lavena Ponte Tresa dove hanno votato 1103 elettori pari al 19,5% degli aventi diritto. Tra le grandi città, quella che ha portato al voto più persone è stata Busto Arsizio con 25.583 elettori pari al 38,% degli aventi diritto.

Ecco la mappa dell’affluenza alle urne

Ecco il grafico dell’affluenza alle urne