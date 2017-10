La meraviglia del dono nella vetrina della farmacia

Vedano Olona - Avis

La meraviglia del donare vista dei bambini delle scuole vedanesi.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con la Farmacia Rossi di Vedano Olona, l’Avis mette in vetrina i risultati del lavoro che gli alunni delle scuole elementari hanno realizzato proprio sul tema del “donare”, dopo gli incontri con i volontari dell’Avis.

«Un grazie di cuore alla Farmacia Rossi che ha messo a disposizione le proprie vetrine per ospitare una mostra dei lavori degli scolari delle classi di seconda elementare dello scorso anno scolastico – dice il presidente dell’Avis cittadina Paolo Hénin – Grazie a questa iniziativa i vedanesi potranno ancora ammirare quanto di fantasioso e grande hanno realizzato i bambini, sotto l’attenta guida delle loro insegnanti, dopo gli incontri con i nostri volontari».

Una collaborazione, quella tra l’associazione dei donatori di sangue e la dottoressa Nicoletta Scariot, titolare della Farmacia Rossi, che ha consentito di valorizzare le composizioni degli scolari della Scuola primaria “De Amicis” e di sensibilizzare i passanti, occasionali visitatori della mostra, sulla meraviglia del donare.

L’attività che ogni anno Avis svolge nelle scuole vedanesi, improntata all’educazione alla solidarietà, al dono e al volontariato, rientra nei programmi che l’Istituto comprensivo “Silvio Pellico”, guidato dalla dirigente scolastica Paola Tadiello, porta avanti da tempo con soggetti e associazioni che, come l’Avis, operano in paese e sul territorio territorio sono attivi nel volontariato, «ambito fondamentale – conclude Hénin – per la costruzione di una società orientata al bene di tutti».