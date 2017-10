“La notte di Halloween”, tanti eventi in città

Halloween

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione Visconti di San Vito, Pro Loco, Pro Somma, Confcommercio, Sci Club Assi, Sci Club 88, i Love Somma, organizza per martedi 31 ottobre 2017.

“La notte di Halloween”, a partire dalle ore 17 il centro della città si popolerà di mostri, streghe e creature della notte che troveranno artisti di strada, bolle magiche, trucca bimbi, ballo delle streghe, punti ristoro, musica e tante altre attrazioni. Dalle ore 17 presso la Sala Olimpo del Castello Visconti di San Vito spettacolo teatrale “Piccole storie di paura” a cura dell’associazione teatrale Oplà (ingresso gratuito – offerto dall’Amministrazione Comunale).

Dalle ore 18 il Castello Visconti di San Vito, come ogni anno, si animerà per l’occasione con Spaventose visite (ingresso € 5.00). Presso l’ufficio Urp o dal sito del Comune di Somma Lombardo al link è scaricabile “Il passaporto mostruoso” che permetterà ai bambini di fare “dolcetto o scherzetto” presso i punti vendita indicati

e riconoscibili da una vetrofania mostruosa.

Inoltre nelle altre piazze…

LARGO SANT’AGNESE a cura dei commercianti

Dalle 16 alle 21 truccabimbi

Dalle 18.00 alle 19.30 spettacolo di giocoleria e mangiafuoco

VIA MELZI Pane e Vino la maga con le bolle di sapone

Come tu mi vuoi pozioni magiche

PIAZZA SCIPIONE Punto ristoro a cura della Pro Loco e Pro Somma

PIAZZA ERMES VISCONTI castagnata a cura dello Sci Club Assi

CASA DEL CURATO (Via Briante) Frittellata con tunnel della paura a cura dello Sci Club 88

PER LE VIE DEL CENTRO artisti di strada (bolle di sapone e mago)

Vi aspettiamo numerosissimi e … mostruosi …