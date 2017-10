La Openjobmetis dura un quarto d’ora, poi è show di Venezia

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Un quarto d’ora giocato alla garibaldina, nel senso buono del termine, vale una piccola illusione. Poi, per la Openjobmetis, il ritorno alla realtà è durissimo: Venezia legittima lo scudetto cucito sulle maglie travolgendo Varese a suon di triple, proprio la statistica in cui la squadra di Caja produce un clamoroso flop. Eccellente 53% per gli ospiti, guidati dallo stratosferico Dominique Johnson (applaudito a più riprese), pessimo 10% per i biancorossi, con il solo Waller capace di bucare la retina in due occasioni dall’arco delle “bombe”.

La differenza tra le due squadre, naturalmente, non è tutta e solo in questo dato, ma è chiaro che la partita è stata fortemente indirizzata dalla diversa prestazione al tiro: non è un caso se Varese sia stata ben in partita fino a quando ha distribuito i palloni con fluidità e centrato il canestro, soprattutto dalla media distanza. Un avvio che ha fatto ben sperare ma che poi si è dissolto quando l’Umana ha alzato il ritmo in difesa e quando i biancorossi hanno smesso di cercarsi e di giocare di squadra.

A inficiare il tutto, poi, sono arrivate alcune infauste prestazioni personali negative. Su tutte quella di Walls, già poco brillante in preparazione: il playmaker ha chiuso a zero punti lasciando tanti dubbi sulle sue qualità, finora solo presunte. Tanto che con Tambone, esordiente in A, la squadra ha girato meglio. E poi Cain, il più bravo in precampionato, stritolato da Watt e soci ogni volta che si è avvicinato al canestro. Scassato l’asse play-pivot di Varese, la Reyer ha avuto vita facile ed è stata bravissima nel girare palla e cercare di volta in volta l’uomo pronto a fare canestro (ben 23 assist totali), con la Openjobmetis al contrario in difficoltà nella costruzione, prima ancora che nella conclusione. Morale, il distacco ha valicato più volte i venti punti, sfiorando anche il trentello, e solo nel finale è stato leggermente ridimensionato. Certo, che l’esordio fosse durissimo lo si sapeva (non facciamo paragoni con quello di due anni fa contro Caserta, l’abisso più profondo visto da queste parti), ma il divario pagato con Venezia è comunque di quelli che preoccupano. E a Milano, tra sette giorni, sarà ancora più dura.

OPENJOBMETIS VARESE – UMANA VENEZIA 62-80

VARESE: Wells (0-5, 0-1), Waller 14 (4-5, 2-6), Okoye 6 (3-5, 0-5), Ferrero 14 (5-10, 0-3), Cain 2 (0-5); Avramovic 4 (1-2, 0-5), Pelle 5 (2-3, -), Natali (0-1), Tambone 5 (2-2, 0-1), Hollis 12 (5-8). Ne: Bergamaschi, Ivanaj. All. Caja.

VENEZIA: Haynes 6 (0-2, 2-3), Johnson 22 (3-4, 5-9), Bramos 6 (2-4 da 3), Orelik 17 (0-4, 5-7), Watt 9 (3-8, 1-1); Peric 4 (1-2, 0-2), De Nicolao (0-2, 0-2), Jenkins 5 (1-1, 1-2), Bolpin, Biligha 9 (3-3), Cerella 2. Ne: Ress. All. De Raffaele.

ARBITRI: Begnis, Paglialunga, Borgo.

NOTE. Parziali: 17-20, 33-44; 46-67. Da 2: Va 22-46, Ve 11-26. Da 3: Va 2-21, Ve 16-30. Tl: Va 12-15, Ve 10-10. Rimbalzi: Va 38 (15 off., Okoye, Cain 7), Ve 32 (6 off., Orelik 6). Assist: Va 7 (Wells 5), Ve 23 (Haynes 6). Perse: Va 15 (Wells 3), Ve 15 (Bramos 3). Recuperate Va 9 (Ferrero 5), Ve 5 (5 con 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Avramovic.