La Openjobmetis va a un soffio dall’impresa

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Hanno la faccia di quelli che ci hanno creduto fino in fondo, i giocatori della Openjobmetis, all’uscita dal parquet del Forum di Assago. Gli uomini di Caja sono andati vicinissimi a far saltare il banco e a sorprendere l’Italia a spicchi, ma alla fine di 40′ di grande equilibro il derby ha premiato un’EA7 che ha in Goudelock e Theodore quel che manca a Varese, cioè le punte di diamante capaci di togliere le castagne dal fuoco quando il pallone pesa quintali.

Peccato davvero, però: sarebbe stato bello festeggiare un successo per tanti motivi. Per Caja e i suoi, usciti malconci dall’esordio con Venezia, per la leggenda Morse, a bordo campo oggi, per – soprattutto – onorare al meglio la memoria di Augusto Ossola, lo storico dirigente scomparso a quasi 97 anni alla vigilia del match. Blitz non riuscito di un soffio, con un cruccio per i ragazzi varesini: quello di aver sprecato tutto lo sprecabile ai tiri liberi (10 su 20), un dato che ha rovinato una partita altrimenti molto molto buona. La Openjobmetis ha tirato benissimo da tre punti, fin dalle prime battute, quando questa era l’unica arma a disposizione della squadra, ha difeso in modo giudizioso e, via via, sempre più convinto, ha pareggiato la lotta a rimbalzo dove Cain si è fatto sentire (però il pivot è ancora inconsistente in attacco) e si è distribuita le responsabilità in fase offensiva.

Purtroppo l’altro rammarico biancorosso è legato al fatto di aver fallito ogni possesso “decisivo”: quando Varese ha avuto il pallone buono per un pareggio o un sorpasso ha praticamente sempre mancato il canestro, salvo in un paio di rare occasioni. Una mancanza uscita in maniera ancora più netta nel finale, quando anche Milano ha commesso qualche errore, ma quando soprattutto la Openjobmetis ha ammaccato il ferro in quattro azioni consecutive con il punteggio completamente in bilico. Tanto che, poi, il cesto del definitivo -1 è arrivato da Hollis praticamente allo scadere.

Detto tutto questo – per i giudizi personali vi rimandiamo alle pagelle – è giusto rimarcare come Varese esca rinfrancata da questa partita, dopo una settimana ricca di dubbi e paure legate al crollo interno con Venezia. Lunedì prossimo a Masnago arriverà una Cantù impronosticabile, di buon talento ma dalla stagione finora complicatissima. Per Wells e soci è la prima, vera occasione per muovere lo zero in classifica.

EA7 MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 74-73 (20-15, 39-37; 56-52)

MILANO: Theodore 21 (6-10, -), Goudelock 21 (8-9, 0-4), Micov 7 (1-4, 1-4), M’Baye 7 (1-1, 1-3), Cusin 2; Fontecchio 3 (1-1, da 3), Cinciarini (0-1 da 3), Jefferson 4 (2-2, 0-1), Bertans 2 (1-1, 0-1), Gudaitis 7 (2-3). Ne: Pascolo, Abbass. All. Pianigiani.

VARESE: Wells 11 (2-10, 2-3), Waller 14 (1-6, 3-7), Okoye 14 (3-5, 2-3), Ferrero 4 (0-1, 1-3), Cain 5 (2-5); Avramovic 5 (2-2, 0-2), Pelle, Natali 5 (1-1, 1-2), Tambone 2 (1-1, 0-2), Hollis 13 (3-7, 2-3). Ne: Bergamaschi, Parravicini. All. Caja.

ARBITRI: Lo Guzzo, Bartoli, Bongiorni.

NOTE. Da 2: M 21-30, V 15-38. Da 3: M 6-21, V 11-25. Tl: M 14-22, V 10-20. Rimbalzi: M 35 (5 off., Gudaitis 8), V 34 (11 off., Cain 11). Assist: M 7 (Goudelock 3), V 15 (Wells 4). Perse: M 14 (5 con 2), V 9 (Wells 4). Recuperate: M 6 (Theodore 3), V 5 (5 con 1). Usc. 5 falli: Okoye, Natali. F. antisportivo: M’Baye. Spettatori: 6.600.