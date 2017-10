La predicazione di San Paolo a “Parola e mistero”

All’inizio del loro percorso formativo di quest’anno, giovani e adulti della Comunità Pastorale S. Cristoforo in Gallarate sono invitati a una serata su San Paolo, aperta naturalmente a tutti.

Mercoledì prossimo 18 ottobre al Teatro delle Arti con inizio alle ore 21, l’attore e regista Luciano Bertoli presenterà il pensiero dell’apostolo, così come è stato sintetizzato da Padre Ermes Ronchi, profondo conoscitore degli scritti paolini, in “La mia lettera siete voi”.

Le lettere di Paolo sono un esempio di come la parola evangelica trasformi uomini e comunità oltre ad essere la prima testimonianza scritta del pensiero di Gesù, appartenendo alcune già agli anni cinquanta e sessanta d.C.. L’apostolo, nel suo continuo pellegrinare lungo le coste del Mediterraneo aveva toccato Tessalonica, Corinto, Filippi, la Galazia e Roma sente ora il bisogno di confermare nella fede queste comunità che comunque sono circondate dal mondo ancora pagano. In più scrive anche direttamente ad alcuni discepoli come Filemone, Timoteo e Tito incoraggiandoli a perseverare nella novità dello stile cristiano.

Bertoli ha concentrato tutto questo messaggio nell’arco di una notte che avrebbero trascorso San Luca e San Paolo, nel ricordo commovente delle parole di Gesù. E’ la notte inoltre che precede il martirio stesso di Paolo e che quindi assume una importanza e un valore unico, come sguardo al senso della propria vita.

Quella di mercoledì prossimo sarà quindi una bella occasione per riandare alle origini più profonde della fede cristiana.

La prenotazione dei biglietti, al costo modico di € 5, sarà effettuata immediatamente prima della rappresentazione presso il botteghino del Teatro.