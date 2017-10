La prevenzione delle malattie professionali del musicista: convegno al Manzoni

stefano pagliani musicista

Prevenzione delle malattie professionali del musicista. Il tema verrà affrontato venerdì 27 ottobre nel corso della conferenza che il professor Roberto Merletti terrà al liceo musicale Manzoni di Varese.

Dalle 11 alle 13, il docente del Politecnico di Torino e responsabile del LISIN (Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neuro muscolare) interverrà sul tema: “MUSICA E CORPO IN ARMONIA. Prevenzione delle malattie professionali del musicista”, con dimostrazioni pratiche dell’utilizzo di un dispositivo con elettrosensori per la rilevazione delle tensioni muscolari dannose per gli strumenti

Dopo l’incontro di venerdì 13 ottobre col celebre musicista e direttore d’orchestra Johan de Meij e la masterclass di saxofono, al Liceo Musicale Statale A. Manzoni di Varese proseguono le iniziative extracurricolari che vedranno anche, sabato 28 ottobre dalle ore 11.00 alle 13.00, l’esibizione e la premiazione del Concorso di Poesia, Musica e Arti figurative dedicato a Paolo Rindi, ex allievo tragicamente scomparso, mentre nei giorni 30 novembre, 1 dicembre (h.08.00 – 17.30) e 2 dicembre (h. 08-12) si terrà la masterclass di perfezionamento di clarinetto con Davide Lattuada, musicista dell’orchestra del Concertgebouw di Amsterdam.

Altri progetti, attività e concerti sono indicati sul sito del liceo a qs indirizzo: http://www.liceimanzoni.it/liceo_musicale/attivita-musicali/