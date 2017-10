La prima raccolta di poesia di Pamela De Rosa

Foto Somma Lombardo generiche

L’arte, si sa, si esprime in diverse forme e dimensioni: Pamela De Rosa, 36enne di Somma Lombardo, ha trovato la propria forma espressiva nella poesia.

Un interesse, quello di Pamela, manifestatosi molto presto: «Ho iniziato – racconta – a scrivere a 15 anni, a scuola ci facevano fare degli esercizi di scrittura, e per me era un grande piacere potermi dedicare a questo tipo di compito».

Da quel momento in poi la voglia di scrivere non l’avrebbe più abbandonata: «Il percorso artistico che ho seguito è un po’ il percorso di una normale persona che cresce» continua De Rosa. «Da adolescente il senso di pessimismo e incertezza è forte, e ciò si riflette inevitabilmente nelle poesie di quel periodo, da adulto poi la vita cambia e costruirsi una famiglia porta a una sensazione di ottimismo e grande serenità, e così anche le mie poesie hanno seguito un evoluzione in questo senso».

Come ogni scrittrice che si rispetti, anche Pamela ha i suoi punti di riferimento a cui ispirarsi quando scrive: «Mi ispiro a Rimbaud e al suo decadentismo, in particolare alla visione decadente dell’amore espressa e cantata in quel particolare periodo artistico».

La sua prima raccolta di versi si chiama “Suoni nella brezza”, sarà pubblicata anche in versione ebook del libro (e una serie di letture sarà disponibile su spotify). La pubblicazione delle opere è il riassunto di un lungo e ampio vissuto che la giovane sommese ha percorso durante la sua vita: «ho provato un grande senso di soddisfazione personale quando mi hanno chiesto di poter pubblicare le mie poesie” ,ci confida, “penso che questo libro possa rendere omaggio a mio papà scomparso da poco, lui mi ha sempre sostenuto nel mio percorso artistico e mi ha sempre incoraggiato a pubblicare le mie opere”.