La Pro Patria chiede strada al Ciserano di Matteo Serafini

Varie tigrotti

Dopo la vittoria di Lumezzane, torna in campo per il turno infrasettimanale la Pro Patria, che mercoledì 1 novembre (ore 14.30) allo “Speroni” ospiterà il Ciserano.

Non sarà una gara come le altre, perché nelle file della squadra bergamasca milita Matteo Serafini, grande ex biancoblu. In sei stagioni a Busto Arsizio Serafini ha giocato 212 partite mettendo a segno 75 gol, diventando il secondo marcatore di sempre della storia della Pro Patria, dietro solo alla leggenda Carlo Reguzzoni.

Ancora qualche problema di formazione per mister Ivan Javorcic, che dovrà fare a meno di Donato Disabato, Giuseppe Le Noci e Mario Alberto Santana. Rientrerà dalla squalifica Elia Bortoluz, che probabilmente lascerà un po’ di respiro a Nicolò Gucci, determinante nella trasferta a Lumezzane, non solo per il gol partita, ma anche per la grande prestazione offerta.

Possibile un avvicendamento in porta – come peraltro anticipato dal mister al termine dell’ultimo impegno di campionato – con Mangano al posto di Guadagnin. Il tecnico non dovrebbe invece intervenire sul resto della formazione, confermando il 3-4-2-1 con Arrigoni e Pedone alle spalle di Gucci.

Il Ciserano è attualmente a 10 punti in classifica, uno in più rispetto alla zona playout. I bergamaschi arrivano da due pareggi, entrambi per 1-1, in casa della Romanese e contro la Grumellese. Autore del gol del pari nell’ultimo turno è stato proprio Matteo Serafini, alla seconda rete stagionale in otto presenze. L’allenatore Walter Viganò dovrebbe confermare il 4-3-3 con l’ex capitano tigrotto al centro dell’attacco.

La diretta di VareseNews è già attiva. Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriaciserano via Instagram e Twitter.