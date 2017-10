La prof che dava 9 a tutti è stata condannata

La professoressa che regalava i 9 è stata condannata a… 9 mesi di reclusione, con pena sospesa. Sembra una pena del contrappasso, ma invece è la decisione del tribunale di Varese, sul caso di una insegnante di matematica e fisica, che nel 2015 lavorava, come supplente, al liceo scientifico Ferraris di Varese.

La segnalazione alla procura venne fatta dal dirigente scolastico Giuseppe Carcano. La donna, è emerso al processo, nel maggio del 2015 disse ai ragazzi di una seconda e una terza che avrebbe scritto un bel voto a tutti gli studenti sul registro elettronico invece di effettuare una verifica.

I ragazzi, interrogati in aula, hanno confermato che la prof disse di non essere riuscita a finire il programma e che per questo motivo preferiva dare a tutti il bel voto. Tuttavia il voto senza aver fatto una verifica è un falso e proprio per questo è giunta la condanna. La prof scrisse anche un foglio in cui indicava il programma svolto durante l’anno, apponendo due firme falsificate dei rappresentanti di classe. Inspiegabilmente, diede 9 a tutti, tranne a un alunno a cui diede invece 8,5. Al processo non si è mai presentata.