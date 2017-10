La protezione civile “si addestra” a Inarzo

Quest’anno è stata la volta di Inarzo ospitare l’esercitazione congiunta annuale della protezione civile.

Alle prime luci dell’alba di una domenica di ottobre la zona della ex discarica è stata teatro di alcune prove pratiche necessarie ai volontari per lavorare sempre meglio, con efficienza e in sinergia.

Presenti i volontari dei comuni di Inarzo, Cazzago Brabbia, Daverio, Crosio, Galliate Lombardo e Azzate.

Il sindaco di Inarzo Montonati ha ringraziato il coordinatore Luca Maggi per aver organizzato a Inarzo l’iniziativa, e tutti i volontari della Protezione civile italiana per la preziosa presenza nel nostro tessuto sociale.

