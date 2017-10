La quinta cappella senza vetri: una visita per tutti

quinta cappella del sacro monte di varese

Continuano le visite guidate a vetri aperti delle Cappelle del Sacro Monte di Varese. Domenica 8 ottobre è il turno della più maestosa ed imponente di tutte: la Quinta Cappella, dedicata all’ultimo Mistero Gaudioso, la Disputa di Gesù nel tempio.

L’occasione è davvero straordinaria, non solo perché solitamente i vetri delle Cappelle sono chiusi ed impediscono di ammirare in modo chiaro l’interno, ma anche perché le statue di questa cappella sono tra le più espressive di tutto il Sacro Monte. La gestualità e la mimica dei personaggi, inserite in prospettiche architetture dipinte, fanno della Quinta Cappella uno straordinario esempio di teatro d’arte sacra.

L’appuntamento di domenica è il terz’ultimo dell’iniziativa di visite a vetri aperti, organizzata dalla Parrocchia di S. Maria del Monte in collaborazione con Archeologistics. La rassegna, inaugurata a dicembre dello scorso anno, ha riscosso un notevole successo soprattutto tra i frequentatori abituali del Sacro Monte, che hanno potuto vedere con occhi diversi e con una nuova prospettiva le amate Cappelle della Via Sacra.

Le occasioni più frequentate sono state le visite alla Settima e alla Decima Cappella, forse tra le più famose di tutto il Viale. Ma anche la Quinta non deluderà le aspettative, con le sue ventidue statue in terracotta policroma e gli affreschi di Carlo Francesco Nuvolone e del varesino Andrea Villa.

I turni di visita sono tre: al mattino alle 11.00 e al pomeriggio alle 14.30 e 17.00. È possibile prenotare scrivendo a info@sacromontedivarese.it oppure telefonando al 3664774873.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI AL SACRO MONTE

La visita a vetri aperti della Quinta Cappella non è, però, l’unico appuntamento in programma domenica a Sacro Monte. Molto ricco è il calendario delle proposte. Alle 15.00 Karakorum Teatro propone lo spettacolo itinerante Sacro Monte: storia del rifugio di Santi e Rivoluzionari per le vie del borgo e a seguire la visita guidata alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi; mentre alle 15.30 il Museo Baroffio e del Santuario aderisce al festival del disegno The Big Draw con l’attività per bambini Ritratto di signora: chi è la più bella del Reame?

Tutti gli eventi, tra cui anche la mostra La missione nell’arte di Guido Villa, al Centro Espositivo Mons. P. Macchi, sono consultabili sul sito www.sacromontedivarese.it