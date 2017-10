“La rivoluzione 4.0 c’è già stata, ma non ce ne siamo accorti”

«La quarta rivoluzione industriale, quella dell’industria 4.0, c’è già stata; anche se non ce ne siamo resi conto». Ne è convinto Riccardo Comerio, presidente degli industriali varesini, intervenuto durante la presentazione dell’ultimo libro di Luciano Landoni, “Mobilis in Mobile”. «Già dai primi del 2000 se ne parlava -ricorda Comerio- ma non esistevano le tecnologie di base per essere effettivamente 4.0» mentre negli ultimi anni «con l’arrivo della banda larga possiamo disporre davvero di qualcosa di smart».

Ma se ormai l’industria 4.0 è alla portata di tutti, il diventare 4.0 non è così automatico. Comerio è infatti sicuro che «l’industria 4.0 è una rivoluzione culturale che deve avvenire all’interno dell’azienda, non semplicemente la ricerca di agevolazioni ed incentivi». Un processo che le imprese raccontate nel libro hanno affrontato e vinto.

Il numero uno di Univa ricorda comunque come nonostante questo processo di transizione «le industrie italiane rimangono una grande eccellenza» e questo è testimoniato dal fatto che «in base ad una ricerca su 5.000 prodotti, l’Italia è leader mondiale in 800». Un primato che ci tiene ancorati «al quinto posto come economia globale» nonostante un «sistema che tra tasse, costo del lavoro e dell’energia ci appesantisce molto».