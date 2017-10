La Sab comincia col botto: travolta Bergamo in tre set

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Non poteva iniziare meglio l’avventura della Sab Volley Legnano nel campionato di Serie A1 femminile. All’esordio assoluto nella massima divisione, le giallonere hanno battuto con un nettissimo 3-0 una delle grandi società della pallavolo nazionale, la Foppapedretti Bergamo, in un match quasi senza storia, a favore delle padrone di casa.

Legnano ha costruito un piccolo capolavoro, cambiando di set in set le armi vincenti: prima la Sab è stata implacabile a muro, poi perfetta al servizio, infine micidiale in attacco (62% nel terzo parziale). La squadra di Pistola ha così sciorinato tutti i propri colpi migliori affondando una Foppa apparsa ancora indietro sul piano del collettivo.

Collettivo che invece esalta Legnano: Camilla Mingardi non “sente” il salto di categoria e mette a terra 19 palloni con il 70% offensivo e il titolo di MVP dell’incontro; bene anche le varie Degradi e Newcombe oltre a una Pencova che stampa ben sei muri-punto a respingere le velleità orobiche. La Foppa, va detto, era orfana di Malinov e ha avuto pochi scambi da Sylla (Sab invece senza Coneo); la migliore attaccante rossoblu è risultata Malagurski, con 12 punti mentre l’inossidabile Paola Cardullo ha fatto il possibile in difesa.

Da sottolineare l’ottima risposta di pubblico: ben 1.400 le persone presenti al PalaBorsani di Castellanza (buona anche la presenza ospite), con code ai botteghini fin dall’apertura alle 15,30. Tra i tifosi anche il sindaco di Legnano Fratus e il suo assessore allo sport, Rizzi.

LA PARTITA

Avvio torrido di Mingardi e Newcombe e primo break della Sab che resiste per tutto il set. Il vantaggio minimo è di due punti (9-7), ma i muri firmati da Ogoms, Degradi e Pencova permettono a Legnano di comandare con un buon margine di vantaggio. Newcombe allunga ancora e lascia a Pencova l’onore di chiudere il set iniziale sul 25-18.

Bergamo reagisce con Malagurscki a inizio seconda frazione, ma la Sab risale con un parziale di 6-0 con Degradi, Mingardi e Pencova. Altro 5-0 interno e 18-10 e nuovo sprint firmato da Newcombe e Pencova per il 25-14.

Terzo set con poca storia: equilibrio fino al 6-6, poi tocca a Mingardi e Newcombe lanciare le legnanesi. Degradi prima e Pencova poi confermano la differenza tra le due squadre e tocca proprio all’ex Uyba chiudere i conti sul 25-16.

LE PAROLE

Alice Degradi: «Tenevo tantissimo a vincere questa partita anche per conquistare tre punti molto importanti, ma non mi aspettavo un successo così netto. Siamo consapevoli che Bergamo non è la stessa squadra che incontreremo al ritorno, ma noi siamo state brave a fare il nostro gioco e soprattutto a trasformare l’inevitabile emozione del debutto in tensione agonistica».

Jaroslava Pencova: «Non vedevamo l’ora di iniziare a giocare davvero, e si è visto. L’atmosfera era bellissima: i tifosi hanno dato grande spettacolo ed è stato davvero emozionante scendere in campo qui. Credo che questa partita sia un esempio di quello che dovremo fare in futuro: restare unite, giocare di squadra e aiutarci a vicenda».